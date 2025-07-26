Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийное здание детского сада снесено в Видном

Завершены работы по сносу аварийного здания детского сада в Видном, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Источник: Аргументы и факты

«В рамках строительства нового детского сада на 200 мест завершен первый этап — снос существующего здания, признанного аварийным. Работы проводятся на ул. Гаевского в Видном», — говорится в материале.

В рамках госпрограммы Московской области на этом месте появится новый, современный детский сад на 200 мест. После вывоза строительного мусора подрядчик приступит к устройству котлована нового здания.

Как отмечается, объемно-планировочная структура ДОУ определена градостроительными условиями, рельефом местности, характером окружающей застройки, спецификой, комфортными условиями эксплуатации. Продуманная планировка позволит разместить помещения игровой и спальни в едином блоке. Также в образовательном учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества.

Уточняется, что на прилегающей территории разместятся детские площадки с теневыми навесами для каждой группы. Срок выполнения работ по государственному контракту — 2027 год.