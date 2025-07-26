Аварийное здание детского сада снесено в Видном

Как отмечается, объемно-планировочная структура ДОУ определена градостроительными условиями, рельефом местности, характером окружающей застройки, спецификой, комфортными условиями эксплуатации. Продуманная планировка позволит разместить помещения игровой и спальни в едином блоке. Также в образовательном учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества.