Аварийное здание детского сада снесено в Видном

«В рамках строительства нового детского сада на 200 мест завершен первый этап — снос существующего здания, признанного аварийным. Работы проводятся на ул. Гаевского в Видном», — говорится в материале.
В рамках госпрограммы Московской области на этом месте появится новый, современный детский сад на 200 мест. После вывоза строительного мусора подрядчик приступит к устройству котлована нового здания.
Как отмечается, объемно-планировочная структура ДОУ определена градостроительными условиями, рельефом местности, характером окружающей застройки, спецификой, комфортными условиями эксплуатации. Продуманная планировка позволит разместить помещения игровой и спальни в едином блоке. Также в образовательном учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества.
Уточняется, что на прилегающей территории разместятся детские площадки с теневыми навесами для каждой группы. Срок выполнения работ по государственному контракту — 2027 год.