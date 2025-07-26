После взрывов в Днепропетровской области повреждены промышленные объекты

В Днепропетровской области ряд промышленных объектов получили повреждения после взрывов, которые произошли в ночь на субботу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, на некоторых промышленных объектах возникли пожары.
При этом он не стал уточнять, на каких конкретно предприятиях произошли возгорания. Украинский телеканал «Общественное» ранее информировал о нескольких взрывах в Днепропетровске.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Днепропетровской области горит здание, где тайно делали беспилотники.