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В Ростовской области двое детей погибли в пожаре в многодетной семье

В Миллеровском районе мать из пожара вынесла дочь, двое детей погибли.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области произошло страшное ЧП — в результате пожара в многодетной семье погибли двое детей.

В донском главке МЧС сообщили, что возгорание началось в пристройке частного дома в хуторе Ивановка, после чего огонь перекинулся на жилое строение. В доме жили родители и четверо детей. Мать успела вынести из огня четырехлетнюю дочь. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, в это время гостил у соседей и не пострадал.

К сожалению, спасти двух девочек — 5-летнюю и 17-летнюю — не удалось. Их тела были обнаружены пожарными при разборе завалов.

На тушение огня, охватившего 80 квадратных метров, были направлены 27 специалистов и 11 единиц техники, в том числе 10 сотрудников МЧС России и четыре спецмашины.

Причины возгорания пока неизвестны — их установит дознаватель.

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