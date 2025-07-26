В Ростовской области двое детей погибли в пожаре в многодетной семье

В донском главке МЧС сообщили, что возгорание началось в пристройке частного дома в хуторе Ивановка, после чего огонь перекинулся на жилое строение. В доме жили родители и четверо детей. Мать успела вынести из огня четырехлетнюю дочь. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, в это время гостил у соседей и не пострадал.