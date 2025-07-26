МЧС усиливает контроль за безопасностью туристических объектов в Туркестанской области

По поручению Главы МЧС, особое внимание было уделено обеспечению безопасности граждан в летний период, когда значительно возрастает поток отдыхающих.
Представители ведомства ознакомились с условиями организации пожарной и водной безопасности, уровнем подготовки персонала и наличием профилактических мероприятий для населения.
В ходе поездки обсуждались практические меры по снижению рисков:
• системная профилактика чрезвычайных ситуаций;
• повышение информированности граждан;
• обучение сотрудников туристических объектов.
По итогам были даны рекомендации местным исполнительным органам и Департаменту по ЧС:
• усилить работу с персоналом объектов отдыха;
• устранить выявленные недоработки;
• активизировать разъяснительную работу среди населения;
• поддерживать устойчивое взаимодействие между службами на местах.
Также делегация посетила сельские населённые пункты и ознакомилась с деятельностью местных спасательных и противопожарных подразделений. В контексте реализации программы «Ауыл құтқарушылары» рассматривались вопросы повышения готовности к реагированию в отдалённых регионах.
«Ответственное отношение к вопросам безопасности — это основа доверия со стороны граждан. Летний сезон требует особого внимания и слаженной работы всех служб», — отметил генерал-майор Кеген Турсынбаев.
Работа по обеспечению безопасности в регионах будет продолжена. МЧС держит на постоянном контроле вопросы готовности объектов отдыха, обучения персонала и профилактики рисков в летний период.