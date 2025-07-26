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МЧС усиливает контроль за безопасностью туристических объектов в Туркестанской области

В рамках плановой рабочей поездки в Туркестанскую область вице-министры по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кеген Турсынбаев и Рамиль Камалов провели мониторинг состояния безопасности на объектах туризма, отдыха, а также в сельских населённых пунктах региона, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

По поручению Главы МЧС, особое внимание было уделено обеспечению безопасности граждан в летний период, когда значительно возрастает поток отдыхающих.

Представители ведомства ознакомились с условиями организации пожарной и водной безопасности, уровнем подготовки персонала и наличием профилактических мероприятий для населения.

В ходе поездки обсуждались практические меры по снижению рисков:

• системная профилактика чрезвычайных ситуаций;

• повышение информированности граждан;

• обучение сотрудников туристических объектов.

По итогам были даны рекомендации местным исполнительным органам и Департаменту по ЧС:

• усилить работу с персоналом объектов отдыха;

• устранить выявленные недоработки;

• активизировать разъяснительную работу среди населения;

• поддерживать устойчивое взаимодействие между службами на местах.

Также делегация посетила сельские населённые пункты и ознакомилась с деятельностью местных спасательных и противопожарных подразделений. В контексте реализации программы «Ауыл құтқарушылары» рассматривались вопросы повышения готовности к реагированию в отдалённых регионах.

«Ответственное отношение к вопросам безопасности — это основа доверия со стороны граждан. Летний сезон требует особого внимания и слаженной работы всех служб», — отметил генерал-майор Кеген Турсынбаев.

Работа по обеспечению безопасности в регионах будет продолжена. МЧС держит на постоянном контроле вопросы готовности объектов отдыха, обучения персонала и профилактики рисков в летний период.