МЧС усиливает контроль за безопасностью туристических объектов в Туркестанской области

В рамках плановой рабочей поездки в Туркестанскую область вице-министры по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кеген Турсынбаев и Рамиль Камалов провели мониторинг состояния безопасности на объектах туризма, отдыха, а также в сельских населённых пунктах региона, передает DKnews.kz.