Отключение горячей воды в Октябрьском районе Иркутска ожидается с 28 июля

Продлятся ограничения 8 дней — с 28 июля по 4 августа. Где именно в этот период нельзя будет принять ванну? Это часть домов по улицам Донская, Волжская, Карла Либкнехта, Пискунова, Седова, Лебедева-Кумача, Байкальская, Коммунистическая, 6-я Советская и так далее. Подробные адреса смотрите в таблице.