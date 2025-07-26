Отключение горячей воды в Октябрьском районе Иркутска ожидается с 28 июля

Внимание, иркутяне! Жителям некоторых адресов необходимо запасаться кипятильниками. Ожидается Отключение горячей воды в Октябрьском районе Иркутска с 28 июля 2025 года. О этом сообщают в «Иркутскэнергосбыте».
Отключение горячей воды в Октябрьском районе Иркутска с 28 июля 2025.
Продлятся ограничения 8 дней — с 28 июля по 4 августа. Где именно в этот период нельзя будет принять ванну? Это часть домов по улицам Донская, Волжская, Карла Либкнехта, Пискунова, Седова, Лебедева-Кумача, Байкальская, Коммунистическая, 6-я Советская и так далее. Подробные адреса смотрите в таблице.
Адреса. Здесь не будет горяей воды с 28 июля по 4 августа.
Отключения горячей воды в центре Иркутска связаны с работами по техническому перевооружению насосной станции. Также будет проведен ремонт тепловой сети по улицам Пушкина, 19/2, Грибоедова, 67, Байкальская, 203.
Карту отключений горячего водоснабжения смотрите ЗДЕСЬ.