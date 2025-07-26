Поваленные деревья и оборванные провода: последствия шквалистого ветра убирают в Хабаровске

В Хабаровске устраняют последствия сильной грозы с порывами ветра. Электричество в городе уже восстановили, но на улицах еще лежат поваленные деревья. Спасатели работают по обращениям жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты продолжают ликвидировать последствия мощного грозового фронта, прошедшего через Хабаровск. Ремонтные бригады уже восстановили подачу электроэнергии на всех объектах. А вот с деревьями, упавшими у дорог и на тротуарах, справляются спасатели.
«В Индустриальном районе города специалисты из поисково-спасательного отряда и Амурского спасцентра МЧС России работают по адресным заявкам. Распиливают стволы, убирают ветки. Особенно опасные участки — вблизи проезжей части и пешеходных дорожек — очищают в первую очередь», — рассказали в ведомстве.
Ветки и стволы были складированы рядом с дорогой, чтобы в дальнейшем коммунальные службы могли их вывезти на специальные площадки.