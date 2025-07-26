Поваленные деревья и оборванные провода: последствия шквалистого ветра убирают в Хабаровске

Специалисты продолжают ликвидировать последствия мощного грозового фронта, прошедшего через Хабаровск. Ремонтные бригады уже восстановили подачу электроэнергии на всех объектах. А вот с деревьями, упавшими у дорог и на тротуарах, справляются спасатели.