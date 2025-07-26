Медведчук: Послом Украины в США может стать «вороватая мышь» Стефанишина

Медведчук отметил, что, по его убеждению, Стефанишина соответствует этим характеристикам в наибольшей степени, ссылаясь на возбужденное в ее отношении уголовное дело по обвинению в коррупции, связанному с присвоением арестованных активов. По его словам, перераспределение имущества и передача его кураторам из США якобы и составляет суть деятельности нового украинского правительства и действующей власти в целом.