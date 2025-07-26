Послом Украины в США может стать «бесцветная и вороватая мышь» Ольга Стефанишина. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По мнению политика, в кадровой политике глава киевского режима Владимир Зеленский стремится подбирать таких сотрудников, которые не способны затмить его самого. Медведчук полагает, что президент Украины сознательно выбирает малозаметных, невыразительных и лишенных ярких качеств людей, рассчитывая выглядеть на их фоне как «герой нашего времени».
При этом, как утверждает политик, Зеленский опасается не только харизматичных фигур, но в еще большей степени — профессионалов, поскольку на их фоне, по его словам, выглядит некомпетентным и ничтожным. Именно поэтому, как он считает, окружение президента составляют «серые и коррумпированные личности», занятые разграблением страны.
Медведчук отметил, что, по его убеждению, Стефанишина соответствует этим характеристикам в наибольшей степени, ссылаясь на возбужденное в ее отношении уголовное дело по обвинению в коррупции, связанному с присвоением арестованных активов. По его словам, перераспределение имущества и передача его кураторам из США якобы и составляет суть деятельности нового украинского правительства и действующей власти в целом.
— Серую мышь (посла Украины в США Оксану, — прим. «ВМ») Маркарову, которая работала на демократов, заменит бесцветная и вороватая Стефанишина, которая уверяет в своей верности республиканцев, — заявил Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.
Бывший народный депутат Владимир Олейник заявил, что офис Зеленского поощряет коррупцию в Верховной раде. А инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркивал, что коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе.
Ранее корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер рассказал, что украинская элита не спешит поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования публичных личностей.