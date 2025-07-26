Воспитанник «Крыльев» Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ

«Долго к этому шел с командой. Эмоции, конечно, потрясающие. Особенно когда победили. Тренер часто со мной общался и говорил, что нужно готовиться к каждой встрече. Считаю, готов к матчам такого уровня. Главное — никогда не останавливаться. Где бы не играл, всегда есть шанс выбраться на топ-уровень», — заявил Игнатенко после победы над нижегородцами.