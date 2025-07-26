Воспитанник «Крыльев» Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ

Вечером 25 июля Самара на своем поле обыграла Нижний Новгород с преимуществом в два мяча — 2:0. Победа, добытая в компенсированное время, временно вывела «КС» на первое место в таблице с четырьмя очками.
Это был матч второго тура Премьер-лиги и первый домашний для «зелено-бело-синих» (6+). Оба мяча болельщики увидели в концовке пятничной встречи. На 91-й минуте Вадим Раков отправил мяч в сетку с «мертвого» угла.
Спустя примерно 6 минут Фернандо Костанца отобрал, обокрал вратаря гостей Вадима Лукьянова и поразил пустые ворота — 2:0.
При этом на 3-й добавленной минуте на поле вместо автора первого гола вышел воспитанник самарского клуба Владимир Игнатенко. Результативными действиями не отметился, но дебют в новом сезоне РПЛ состоялся.
«Долго к этому шел с командой. Эмоции, конечно, потрясающие. Особенно когда победили. Тренер часто со мной общался и говорил, что нужно готовиться к каждой встрече. Считаю, готов к матчам такого уровня. Главное — никогда не останавливаться. Где бы не играл, всегда есть шанс выбраться на топ-уровень», — заявил Игнатенко после победы над нижегородцами.
На днях бельгийский «Антверпен» сообщил о подписании экс-защитника «Крыльев» Гленна Бейла. 30-летний футболист перешел в европейский клуб в статусе свободного агента.
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