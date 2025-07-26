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Айтишники перестали быть самыми желанными женихами

У россиянок сформировался перенасыщенный образ айтишников. Теперь компьютерные гении утратили уникальность и больше не в топе рейтинга самых желанных женихов. О меняющихся трендах на брачном рынке рассказала главный психолог одного из дейтинг-сервиса Лариса Каравайцева.

Психолог Каравайцева объяснила, почему айтишники перестали быть сами желанными женихами.

У россиянок сформировался перенасыщенный образ айтишников. Теперь компьютерные гении утратили уникальность и больше не в топе рейтинга самых желанных женихов. О меняющихся трендах на брачном рынке рассказала главный психолог одного из дейтинг-сервиса Лариса Каравайцева.

«Рост сферы привел к избытку кибергениев в соцсетях и дейтинг-приложениях — постепенно у женщин сформировался “перенасыщенный образ”, и он утратил уникальность. Представительницы прекрасного пола стали замечать минусы программистов — они ассоциируются с замкнутостью, отсутствием “эмоциональной включенности” и недоступностью в плане времени и коммуникации», — передает слова Каравайцевой «Газета.ru».

Кроме того, психолог подчеркивает, что теперь в тренде психология, поэтому все стали искать более надежных и социально активных партнеров. В настоящее время все больше ценят эмпатию, эмоциональную поддержку, активную жизненную позицию и ответственность.

Несмотря на то, что профессия IT-специалиста пользуется невысокой популярностью среди россиянок, она по-прежнему привлекает внимание молодежи. В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на бюджетные места в этом году подано 18 736 заявлений. Наибольший конкурс наблюдается на направлениях, связанных с информационными технологиями. Лидером среди наиболее востребованных специальностей стала программа «Информационные системы и технологии», на которую поступило 620 заявлений от абитуриентов.