Айтишники перестали быть самыми желанными женихами

Несмотря на то, что профессия IT-специалиста пользуется невысокой популярностью среди россиянок, она по-прежнему привлекает внимание молодежи. В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на бюджетные места в этом году подано 18 736 заявлений. Наибольший конкурс наблюдается на направлениях, связанных с информационными технологиями. Лидером среди наиболее востребованных специальностей стала программа «Информационные системы и технологии», на которую поступило 620 заявлений от абитуриентов.