В Ставрополе возник пожар на промышленном объекте из-за атаки дрона ВСУ

В Ставропольском крае в предрассветные часы 26 июля была предотвращена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
При этом позже Владимиров сообщил, что пожар, который возник из-за атаки вражеского беспилотника, ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим в ночь на 26 июля атаковал территорию России 54 беспилотниками. Российское ПВО сбило все вражеские цели, но осколками посечены гражданские объекты, а также повреждены автомобили мирных жителей. Оперативные службы продолжают работать на месте случившегося, ликвидируя последствия падения обломков беспилотников.