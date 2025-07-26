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В Ставрополе возник пожар на промышленном объекте из-за атаки дрона ВСУ

Стало известно о последствиях атаки украинских БПЛА в Ставрополе.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском крае в предрассветные часы 26 июля была предотвращена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

При этом позже Владимиров сообщил, что пожар, который возник из-за атаки вражеского беспилотника, ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим в ночь на 26 июля атаковал территорию России 54 беспилотниками. Российское ПВО сбило все вражеские цели, но осколками посечены гражданские объекты, а также повреждены автомобили мирных жителей. Оперативные службы продолжают работать на месте случившегося, ликвидируя последствия падения обломков беспилотников.

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