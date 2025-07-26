Отключения электричества в Ташкенте: что показала проверка Генпрокуратуры и почему дело не только в жаре

Всё это говорит о глубоком кризисе в системе городского электроснабжения. Долгие годы инфраструктура работала «на износ», а при этом росло количество потребителей и увеличивалась нагрузка на сети. Только с начала года количество пользователей выросло более чем на 21 тысячу. Ежегодный прирост потребления электричества в среднем составляет 621,3 млн кВт⋅ч, или 9%.