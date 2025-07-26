Отключения электричества в Ташкенте: что показала проверка Генпрокуратуры и почему дело не только в жаре

На ситуацию обратила внимание Генеральная прокуратура, которая организовала проверку с участием профильных специалистов. Результаты оказались ожидаемо тревожными.
Причины — кадровые потери, изношенная инфраструктура и нехватка техники.
Проверка выявила многочисленные системные проблемы. Одной из ключевых причин стало то, что значительная часть квалифицированных кадров покинула систему — в первую очередь из-за низкой зарплаты и перегрузки. Только за последние три года уволились 30% сотрудников, при этом почти половина из них (228 человек) — специалисты эксплуатационного обслуживания.
Из 9 749 километров электрических сетей в городе — 2 540 километров (или 26%) находятся в аварийном состоянии. Из 90 действующих подстанций — 9 нуждаются в модернизации, а 2 требуют увеличения мощности.
Из 11 лабораторных спецавтомобилей — 6 устарели и не соответствуют техническим требованиям. Ночью дежурят только 2 машины. Это делает невозможным оперативное устранение аварий, особенно когда отключения происходят одновременно в нескольких районах.
Для исправления ситуации необходимо ввести как минимум 26 новых штатных единиц (13 инженеров-лаборантов и 13 водителей-лаборантов), закупить 10 современных лабораторных автомобилей, стоимость каждого из которых около 1 млрд сумов, восполнить нехватку в 35 штатных должностях аварийных бригад, обновить автопарк и обеспечить круглосуточную техническую готовность.
Проблемы с информированием и горячей линией.
Во время июльских отключений оказалось, что call-центр 1154 работает всего с 5 операторами. Из-за этого образовывались очереди из 60−70 человек. После проверки было срочно привлечено ещё 10 операторов.
Система оповещения потребителей об авариях и отключениях также оказалась несостоятельной. 23 июля жители не были предупреждены о 64 авариях, а в 112 случаях получили информацию с задержкой. После вмешательства прокуратуры было налажено экстренное размещение сообщений на сайтах хокимиятов и в популярных интернет-каналах.
Ответственность и меры.
По итогам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 28 должностных лиц: глава «Ташкентских городских электрических сетей», 11 руководителей районных предприятий, 13 главных инженеров и 3 диспетчера. Теперь к каждой аварийно-диспетчерской службе прикреплены сотрудники прокуратуры, чтобы усилить контроль и повысить оперативность реагирования.
А теперь — главное.
Всё это говорит о глубоком кризисе в системе городского электроснабжения. Долгие годы инфраструктура работала «на износ», а при этом росло количество потребителей и увеличивалась нагрузка на сети. Только с начала года количество пользователей выросло более чем на 21 тысячу. Ежегодный прирост потребления электричества в среднем составляет 621,3 млн кВт⋅ч, или 9%.
И, честно говоря, складывается ощущение, что нам рассказали далеко не всё. Но вывод очевиден: система изношена, персонал демотивирован, а город растёт и потребляет всё больше. Без срочных реформ и инвестиций нас может ждать куда более масштабный энергетический кризис.