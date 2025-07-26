В Роскачестве предупредили об опасности популярного летнего салата

— Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать простые правила: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и обязательно мыть овощи с содой. В качестве альтернативы можно использовать вместо майонеза растительное масло или йогуртовую заправку — они менее благоприятны для размножения бактерий, — рассказала Елена Спеценко в беседе с Lenta.ru.