В Роскачестве предупредили об опасности популярного летнего салата

Летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может быть опасен для здоровья при неправильном приготовлении и хранении. Об этом заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Эксперт предупредила, что главную опасность в жару представляет соус — особенно майонез, который быстро становится благоприятной средой для развития опасных бактерий. По ее словам, уже через 30−40 минут при температуре выше 25 градусов в салате начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, способные вызывать тяжелые отравления.
Спеценко отметила, что в зоне особого риска находятся посетители летних кафе и покупатели готовых салатов из магазинов, где условия хранения не всегда соблюдаются. Если блюдо планируется сохранить на несколько часов, его необходимо поместить в холодильник. При появлении кислого запаха, изменений вкуса или консистенции от продукта следует отказаться.
— Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать простые правила: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и обязательно мыть овощи с содой. В качестве альтернативы можно использовать вместо майонеза растительное масло или йогуртовую заправку — они менее благоприятны для размножения бактерий, — рассказала Елена Спеценко в беседе с Lenta.ru.
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