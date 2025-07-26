Шеф-повар Ивлев закрыл крупный долг по алиментам

Ранее бывшая жена Константина Ивлева, Мария, разместила в своем аккаунте в соцсети публикацию, в которой продемонстрировала официальное постановление о размере задолженности по алиментам. Долг Ивлева по алиментным выплатам превышал 8,2 миллиона рублей, несмотря на то что им уже было выплачено 11,2 миллиона рублей частично.