Министры правительства региона проверили школы и медучреждения в Иркутском районе

Министры областного правительства проинспектировали аптечные пункты, больницу, школу, подстанцию, эко-гостиницу и лесозаготавливающее предприятие в Иркутском районе. Чиновники обсудили актуальные вопросы с руководителями объектов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
Замминистра здравоохранения региона Галина Синькова совместно с главврачом Иркутской районной больницы Анной Даниловой проверили ход работы аптечных пунктов на базе фельдшерско-акушерских пунктов, созданных для обеспечения лекарствами населенные пункты без аптек. С июля 2025 года планируется открытие пунктов в поселке Большое Голоустное и в амбулатории села Никольск, с 1 августа — в поселке Горячий Ключ, а с 1 сентября — в деревне Ширяева и селе Малое Голоустное.
«Осмотрели ФАП в Усть-Куде, открытый в 2021 году. В деревне проживает около 2 700 человек, численность населения ежегодно растет. В населенном пункте ранее не было аптек. Теперь лекарства закупаются Иркутской районной больницей, и после консультации у фельдшера жители могут сразу приобрести необходимые препараты», — отметила Галина Синькова.
Также мониторингу подверглась Иркутская районная больница в Дзержинске. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в 2025 году планируется приобретение 16-срезового мультиспирального компьютерного томографа (МСКТ) стоимостью 30 млн рублей. Поставка и монтаж аппарата ожидаются до конца сентября 2025 года.
Министр образования Максим Парфенов оценил готовность к грядущему учебному году основной школы поселка Большое Голоустное и средней — в Малом Голоустном, где завершают косметический ремонт в помещениях. Обе школы ожидают прием муниципальными и областными комиссиями.
Глава министерства жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин и генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Максим Давыдов проинспектировали подстанцию «Кочергат» в Голоустненском МО. В 2025 году там запланирована смена трансформатора за счет средств ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Также в рамках проверки состоялась поездка в эко-гостиницу «Улигер». Руководитель предприятия рассказал, что ранее гостиница подавала заявку на выделение дополнительной мощности — вопрос был решен положительно.
Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин встретился с Андреем Челпановым, директором лесозаготавливающей компании «Сибвуд», которая обеспечивает Иркутский район древесиной: в частности, дровами для школьной котельной в Горячем ключе. Во время встречи было решено перезаключить договор аренды, что позволило сохранить рабочие места.
Министр провел осмотр территории, в том числе лесопожарной техники, встретился с добровольной пожарной командой поселка Горячий ключ.
Напомним, депутаты Заксобрания Иркутской области совершили рабочие визиты в Братский, Тулунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Аларский и Нукутский районы. Целью парламентариев стало выявить круг проблемных вопросов и оценить результаты проведенной работы.