Министры правительства региона проверили школы и медучреждения в Иркутском районе

Замминистра здравоохранения региона Галина Синькова совместно с главврачом Иркутской районной больницы Анной Даниловой проверили ход работы аптечных пунктов на базе фельдшерско-акушерских пунктов, созданных для обеспечения лекарствами населенные пункты без аптек. С июля 2025 года планируется открытие пунктов в поселке Большое Голоустное и в амбулатории села Никольск, с 1 августа — в поселке Горячий Ключ, а с 1 сентября — в деревне Ширяева и селе Малое Голоустное.