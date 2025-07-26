В лес пойду оздоровиться: почему у россиян растет интерес к нетрадиционной медицине

Сторонники лечения березовыми бревнами утверждают, что дерево помогает вылечить многие заболевания, например боли в спине. Для проведения терапии возьмите небольшое бревнышко и подложите его под шею или спину. После полежите на бревне несколько минут. Врачи предупреждают, что любое улучшение состояния от такого лечения связано не иначе как с эффектом плацебо, но при этом они не отрицают, что процедура поможет улучшить кровообращение.