Через год пять студенток уфимского университета выпустятся в звании лейтенанта

25 июля пять студенток Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) приняли военную присягу. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
— Они учатся на направлении «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», проходят военную подготовку, участвуют в сборах, при этом работают и находят время на друзей и отдых, — рассказали в УУНиТ.
Девушки проходят обучение по программе офицеров запаса в Военном учебном центре (ВУЦ).
— Учебный процесс в ВУЦ выстроен по принципу «военного дня», т.е. один день в неделю мы целиком проводим в военном центре, и занятий по основной специальности у нас нет. Что касается физической формы, то три раза в неделю я занимаюсь упражнениями — силовыми и на растяжку, — пояснила одна из студенток Диана Аминева.
Сейчас девушки находятся на учебных сборах: общевойсковую и физическую подготовку проходят в Уфе, а огневую — на полигоне воинской части около поселка Алкино.
Через год вместе с дипломом девушки получат звание лейтенанта. Это даст им широкие возможности при устройстве в госструктуры, правоохранительные органы и оборонные компании.
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