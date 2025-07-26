Через год пять студенток уфимского университета выпустятся в звании лейтенанта

— Учебный процесс в ВУЦ выстроен по принципу «военного дня», т.е. один день в неделю мы целиком проводим в военном центре, и занятий по основной специальности у нас нет. Что касается физической формы, то три раза в неделю я занимаюсь упражнениями — силовыми и на растяжку, — пояснила одна из студенток Диана Аминева.