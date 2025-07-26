Двое прикамцев осуждены за разбойное нападение

Правоохранители установили, что губахинец был в гостях у знакомых. Во время застолья у 44-летнего хозяина квартиры и его 29-летнего приятеля созрел план завладеть деньгами, которые были при себе у гостя. Фигуранты ограничили свободу потерпевшего, заблокировав выход из квартиры, и потребовали отдать им наличные. Мужчина отказался, и тогда один из злоумышленников ударил его головой в лицо. Беспокоясь за свои жизнь и здоровье, губахинец отдал агрессорам деньги. Полученные наличные подельники разделили между собой.