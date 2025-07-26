Двое прикамцев осуждены за разбойное нападение

Суд вынес приговор двум жителям Губахи 29 и 44 лет. Мужчины признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Губахе обратился 37-летний местный житель с заявлением о хищении 12 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что губахинец был в гостях у знакомых. Во время застолья у 44-летнего хозяина квартиры и его 29-летнего приятеля созрел план завладеть деньгами, которые были при себе у гостя. Фигуранты ограничили свободу потерпевшего, заблокировав выход из квартиры, и потребовали отдать им наличные. Мужчина отказался, и тогда один из злоумышленников ударил его головой в лицо. Беспокоясь за свои жизнь и здоровье, губахинец отдал агрессорам деньги. Полученные наличные подельники разделили между собой.
Во время следствия мужчины полностью признали вину в преступлении и добровольно возместили материальный ущерб.
Суд приговорил старшего из обвиняемых к 2 годам в исправительной колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 месяцев 10 дней. Его 29-летнему соучастнику назначено 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.