Корь отступает, но медики призывают не терять бдительности

Всплеск кори в 2023—2024 годах в России и мире был связан с циклическим ростом восприимчивого населения, особенно в пандемию COVID-19, когда вакцинация отошла на второй план. В 2024 году охват иммунизацией детей до года в Приморье достиг 95,1%, что близко к порогу коллективного иммунитета (95%), но всё ещё недостаточно для полной защиты.