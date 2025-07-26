Корь отступает, но медики призывают не терять бдительности

В Приморье снизилась заболеваемость корью. Об этом сообщает региональный минздрав. В первом полугодии заболеваемость упала на 65% по сравнению с 2024 годом. Однако медики призывают не терять бдительность, подчёркивая, что единственный способ защиты — вакцинация.
По данным регионального Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2025 года в Приморье зафиксировано 24 случая кори против 75 за аналогичный период прошлого года. Среди заболевших 79,2% — дети, 20,8% — взрослые. Очагов с множественными случаями не выявлено, что свидетельствует об эффективной работе санитарных служб.
Всплеск кори в 2023—2024 годах в России и мире был связан с циклическим ростом восприимчивого населения, особенно в пандемию COVID-19, когда вакцинация отошла на второй план. В 2024 году охват иммунизацией детей до года в Приморье достиг 95,1%, что близко к порогу коллективного иммунитета (95%), но всё ещё недостаточно для полной защиты.
Корь — высококонтагиозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Вирус сохраняется в воздухе, заражая даже после ухода больного, что делает его опасным в местах скопления людей. Двукратная вакцинация в 1 год и 6 лет обеспечивает надёжный иммунитет, иногда пожизненный.
Однако отказы от прививок остаются проблемой: в 2024 году более половины заболевших не были вакцинированы. Недавний случай в Уссурийске — 16-летний подросток, заразившийся в Москве, — иллюстрирует риски. Непривитый юноша был госпитализирован с температурой 40 и сыпью. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Корь вызывает не только сыпь, температуру, кашель и конъюнктивит. У взрослых она протекает тяжелее, а у детей может привести к пневмонии, ларингиту или энцефалиту, иногда с летальным исходом. Вирус ослабляет иммунитет, повышая риск других инфекций на 2−3 года.
Медики Приморья призывают проверять прививочный статус и вакцинировать детей. Риск завоза инфекции из-за миграции и туризма остаётся высоким. Региональным властям необходимо усилить информирование и обеспечить доступность вакцин, чтобы предотвратить новые вспышки.