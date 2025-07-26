В Таиланде заявили о попытке вторжения военных Камбоджи в страну

По его данным, камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах на территории административного района Бан Чамрак. Это произошло около 07:30 утра по местному времени. Они открыли огонь по позициям военнослужащих Таиланда. Однако морская пехота страны отбросила военных обратно на территорию Камбоджи.