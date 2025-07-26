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В Таиланде заявили о попытке вторжения военных Камбоджи в страну

Камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах.

Источник: Аргументы и факты

Военные Камбоджи вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но их отбросили назад, передает таиландский канал The Reporters со ссылкой на командование сил безопасности провинции.

По его данным, камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах на территории административного района Бан Чамрак. Это произошло около 07:30 утра по местному времени. Они открыли огонь по позициям военнослужащих Таиланда. Однако морская пехота страны отбросила военных обратно на территорию Камбоджи.

Ранее востоковед Кирилл Котков рассказал о вероятном решении конфликта между Таиландом и Камбоджей. По словам эксперта, его можно было урегулировать дипломатическим путем в самом начале.