По делу экс-замминистра Иванова заочно арестовали нового фигуранта Захарова

Бенефициар иностранных компаний «Saga Handels GmbH» и «Zaira Invest&Trade Inc» Андрей Захаров был заочно арестован в связи с подозрением в причастности к делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, признанного виновным в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей.
В материалах следствия отсутствуют точные сведения, доказывающие причастность Захарова к данному делу.
В ТАСС со ссылкой на материалы следствия также уточнили, что в предоставленных документах недостаточно информации, подтверждающей его причастность к вменяемому ему преступлению. Захаров объявлен в международный розыск.
Напомним, бывший замминистра был задержан 23 апреля 2024 года. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По данным следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, осуществлявших работы на объектах Министерства обороны, и заключал с ними договоры в обмен на личную выгоду.
1 июля суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 100 млн рублей. Бывшего министра лишили государственных наград и звания заслуженного строителя Российской Федерации. Второму обвиняемому — бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову — суд определил наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 25 млн рублей.
Ранее стало известно, что СК собирается предъявить Тимуру Иванову еще два обвинения.