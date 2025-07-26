По делу экс-замминистра Иванова заочно арестовали нового фигуранта Захарова

Напомним, бывший замминистра был задержан 23 апреля 2024 года. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По данным следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, осуществлявших работы на объектах Министерства обороны, и заключал с ними договоры в обмен на личную выгоду.