Обнаружены обломки пропавшего военного вертолета ВС Казахстана

В Алма-Атинской области, по всей видимости, найдены фрагменты пропавшего в минувшую пятницу военного вертолёта Eurocopter EC-145. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
В процессе космического наблюдения, которое осуществляется в оперативном штабе командного центра МЧС, на поверхности озера Сорбулак в Алматинской области было обнаружено подозрительное пятно. Предположительно, оно имеет масляную природу. Спасатели МЧС немедленно отправились в этот район.
МЧС Казахстана отмечает, что поиски продолжались и в ночное время. В результате облета территорий были обнаружены фрагменты воздушного судна. Сейчас на месте работают специалисты, продолжается осмотр предполагаемого места происшествия.
Ранее KP.RU сообщил, что российский самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже горящий фюзеляж был обнаружен в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту судна находилось почти полсотни человек, к сожалению, никто не выжил.