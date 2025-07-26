Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружены обломки пропавшего военного вертолета ВС Казахстана

Военный вертолет ВС Казахстана пропал с радаров вечером в пятницу, 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Алма-Атинской области, по всей видимости, найдены фрагменты пропавшего в минувшую пятницу военного вертолёта Eurocopter EC-145. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

В процессе космического наблюдения, которое осуществляется в оперативном штабе командного центра МЧС, на поверхности озера Сорбулак в Алматинской области было обнаружено подозрительное пятно. Предположительно, оно имеет масляную природу. Спасатели МЧС немедленно отправились в этот район.

МЧС Казахстана отмечает, что поиски продолжались и в ночное время. В результате облета территорий были обнаружены фрагменты воздушного судна. Сейчас на месте работают специалисты, продолжается осмотр предполагаемого места происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что российский самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже горящий фюзеляж был обнаружен в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту судна находилось почти полсотни человек, к сожалению, никто не выжил.