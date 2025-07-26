Обнаружены обломки пропавшего военного вертолета ВС Казахстана

Ранее KP.RU сообщил, что российский самолет Ан-24 пропал с радаров. Позже горящий фюзеляж был обнаружен в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту судна находилось почти полсотни человек, к сожалению, никто не выжил.