В Ростовской области ищут решившего поехать на попутке мужчину

В Пролетарском районе Ростовской области правоохранительные органы ведут поиски 57-летнего Николая Ивановича Леонова. Мужчина, уроженец села Урожайное Алтайского края, 12 июля планировал добраться попутным транспортом из Пролетарска в соседнюю станицу Буденновскую, но с тех пор его местонахождение неизвестно.
По информации полиции, разыскиваемый выглядит на 55−60 лет, имеет высокий рост (190−195 см) и худощавое телосложение. У него седые короткие волосы, голубые глаза, а также отличительные особенности: родинка на правой стороне подбородка и катаракта правого глаза.
В день исчезновения на нем была серая майка с короткими рукавами и черные спортивные штаны. При себе у него могла быть черная поясная сумка с лекарствами и двумя кнопочными телефонами.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Ивановича, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 8 (863−74) 9−90−61, 8 (863−74) 9−95−65 или обратиться в дежурную часть ОМВД России по Пролетарскому району по адресу: г. Пролетарск, пер. Красный, 35.
В день пропажи на мужчине была серая майка с короткими рукавами и черные спортивные штаны. Фото: Главк донской полиции.
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