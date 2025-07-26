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В Ростовской области ищут решившего поехать на попутке мужчину

В Ростовской области две недели ищут пропавшего 57-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области правоохранительные органы ведут поиски 57-летнего Николая Ивановича Леонова. Мужчина, уроженец села Урожайное Алтайского края, 12 июля планировал добраться попутным транспортом из Пролетарска в соседнюю станицу Буденновскую, но с тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации полиции, разыскиваемый выглядит на 55−60 лет, имеет высокий рост (190−195 см) и худощавое телосложение. У него седые короткие волосы, голубые глаза, а также отличительные особенности: родинка на правой стороне подбородка и катаракта правого глаза.

В день исчезновения на нем была серая майка с короткими рукавами и черные спортивные штаны. При себе у него могла быть черная поясная сумка с лекарствами и двумя кнопочными телефонами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Ивановича, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 8 (863−74) 9−90−61, 8 (863−74) 9−95−65 или обратиться в дежурную часть ОМВД России по Пролетарскому району по адресу: г. Пролетарск, пер. Красный, 35.

В день пропажи на мужчине была серая майка с короткими рукавами и черные спортивные штаны. Фото: Главк донской полиции.

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