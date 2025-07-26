МЧС сказало, что происходит с бомбоубежищами в Минске

В МЧС Беларуси сказали, что системы оповещения и бомбоубежища в Минске поддерживаются в исправном состоянии, пишет агентство «Минск-Новости».
Начальник Минского городского управления МЧС Виталий Суша опроверг слухи о запущенном состоянии бомбоубежищ и систем оповещения:
— Все поддерживается в исправном состоянии, — сказал он.
Суша отметил, что любая система безопасности — это живой организм, который требует постоянного осмотра, обслуживания и контроля. Он подчеркнул, что идет плановая работа:
— И на данный момент в области защиты населения и территории, в том числе и с системами оповещения, и с сооружениями по защите населения, глобальных проблем нет.
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