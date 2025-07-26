Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сказало, что происходит с бомбоубежищами в Минске

МЧС сказало, что бомбоубежища в Минске в исправном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси сказали, что системы оповещения и бомбоубежища в Минске поддерживаются в исправном состоянии, пишет агентство «Минск-Новости».

Начальник Минского городского управления МЧС Виталий Суша опроверг слухи о запущенном состоянии бомбоубежищ и систем оповещения:

— Все поддерживается в исправном состоянии, — сказал он.

Суша отметил, что любая система безопасности — это живой организм, который требует постоянного осмотра, обслуживания и контроля. Он подчеркнул, что идет плановая работа:

— И на данный момент в области защиты населения и территории, в том числе и с системами оповещения, и с сооружениями по защите населения, глобальных проблем нет.

Ранее мы писали, что «Белфармация» опровергла дефицит критически важных лекарств в Беларуси.

Тем временем санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления: «Сказали, что у них я уже шестой человек оттуда».

Ранее в Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался.

Прочитайте еще, что жительница Минска кормила голубей и получила штраф после жалоб соседей: «Носила еду для птиц ведрами».