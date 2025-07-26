КГК Беларуси и гигиенисты остановили работу одной из столовых, увидев, что там творится

Сообщается, что выявленные нарушения создавали угрозу здоровью посетителей. Эксперты обращают внимание, что реализовывалась готовая продукция с истекшим сроком годности и не соблюдались условия ее хранения. Кроме того, не отслеживались все этапы производства кулинарной продукции, а отдельные производственные и складские помещения находились в антисанитарных условиях.