КГК Беларуси и гигиенисты остановили работу одной из столовых, увидев, что там творится

В Бресте приостановлена работа производственной столовой, сообщили в Комитете госконтроля Беларуси (КГК).
КГК Брестской области и специалисты Брестского городского центра гигиены и эпидемиологии обнаружили грубейшие нарушения в деятельности одной из брестских столовых.
Сообщается, что выявленные нарушения создавали угрозу здоровью посетителей. Эксперты обращают внимание, что реализовывалась готовая продукция с истекшим сроком годности и не соблюдались условия ее хранения. Кроме того, не отслеживались все этапы производства кулинарной продукции, а отдельные производственные и складские помещения находились в антисанитарных условиях.
Еще обнаружили недовесы — фактическая масса блюд отличалась от массы, заявленной в технологической документации.
В результате более 10 кг кулинарной продукции утилизировали. Работа столовой приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и наведения порядка.
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