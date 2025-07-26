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КГК Беларуси и гигиенисты остановили работу одной из столовых, увидев, что там творится

КГК и гигиенисты остановили работу одной из столовых, увидев, что там творится.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте приостановлена работа производственной столовой, сообщили в Комитете госконтроля Беларуси (КГК).

КГК Брестской области и специалисты Брестского городского центра гигиены и эпидемиологии обнаружили грубейшие нарушения в деятельности одной из брестских столовых.

Сообщается, что выявленные нарушения создавали угрозу здоровью посетителей. Эксперты обращают внимание, что реализовывалась готовая продукция с истекшим сроком годности и не соблюдались условия ее хранения. Кроме того, не отслеживались все этапы производства кулинарной продукции, а отдельные производственные и складские помещения находились в антисанитарных условиях.

Еще обнаружили недовесы — фактическая масса блюд отличалась от массы, заявленной в технологической документации.

В результате более 10 кг кулинарной продукции утилизировали. Работа столовой приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и наведения порядка.

Тем временем санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления: «Сказали, что у них я уже шестой человек оттуда».

Ранее в Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался.

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