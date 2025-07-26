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407 пар вступили в брак в красивую дату в Иркутской области

В Иркутской области сотни влюбленных связали себя узами брака 25 июля.

Источник: Jeremy Wong Weddings /CC0

В Иркутской области 407 пар связали себя узами брака в красивую дату. Торжественная церемония бракосочетания сотни влюбленных прошла 25 июля. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области.

«Это замечательное событие символизирует начало новой главы в жизни молодых пар, наполненной любовью, радостью и надеждами на счастливое будущее», — рассказали в ЗАГСе.

Нередко при вступлении в брак пары устраивают различные мероприятия, чтобы это стало запоминающимся событием. Так, ранее свадебный мотопробег прошёл в четырёх городах региона, где молодожёны с размахом отметили заключение брака. Маршрут проходил через Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов и Иркутск.

А 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности в Иркутске состоялся всероссийский парад семей. В этот день брак одновременно заключили 10 пар.

Напомним, что ранее корреспондент irk.aif.ru побывал на необычной церемонии бракосочетания, которая прошла в одном из парков Ангарска. Молодожёны устроили свадьбу на лошадях. Невеста в красивом белом платье появилась верхом на чёрном коне, а жених в костюме бежевого оттенка — верхом на сером коне.