407 пар вступили в брак в красивую дату в Иркутской области

Нередко при вступлении в брак пары устраивают различные мероприятия, чтобы это стало запоминающимся событием. Так, ранее свадебный мотопробег прошёл в четырёх городах региона, где молодожёны с размахом отметили заключение брака. Маршрут проходил через Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов и Иркутск.