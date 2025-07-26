Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах

По ее словам, уже через полчаса в заправленном блюде начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, если салат хранится при температуре выше 25 градусов. Попадание этих бактерий в организм может привести к тяжелому отравлению, добавила эксперт.