Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Лентой.ру».
«Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника», — рассказала она.
По ее словам, уже через полчаса в заправленном блюде начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, если салат хранится при температуре выше 25 градусов. Попадание этих бактерий в организм может привести к тяжелому отравлению, добавила эксперт.
Спеценко посоветовала соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и мыть овощи с содой.