Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах

Спеценко: салат из огурцов и помидоров с майонезом может представлять угрозу.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Лентой.ру».

«Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника», — рассказала она.

По ее словам, уже через полчаса в заправленном блюде начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, если салат хранится при температуре выше 25 градусов. Попадание этих бактерий в организм может привести к тяжелому отравлению, добавила эксперт.

Спеценко посоветовала соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и мыть овощи с содой.