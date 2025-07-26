Москвичам рассказали о погоде в субботу

«Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях — переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 — плюс 29 градусов», — рассказал Леус.