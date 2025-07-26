Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях — переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 — плюс 29 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что иной характер погоды ожидается на юге и западе Подмосковья. Эту часть региона заденет атмосферный фронт, поэтому там во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.
«Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — добавил Леус.