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Летние ярмарки Кишинёва: куда сходить в субботу и воскресенье, чтобы купить свежих фруктов и овощей

Ярмарки фермеров, фестивали, домашние вкусности и море летнего колорита ждут вас в парках и на площадках города: собрали все точки, где можно выгодно закупиться и приятно провести время.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки местной продукции: где их искать в этот уикенд.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202);

Парк «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) — ярмарка местных производителей «Cămara fest»;

Суббота, Дендрарий — фестиваль мороженого «Sandra happiness»;

Л. Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.

Рышкановка:

Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей;

Ботаника:

«Inima verii» — ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз»;

Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.

Бул. Дачия, 26 — «Ярмарка традиций».