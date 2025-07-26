Летние ярмарки Кишинёва: куда сходить в субботу и воскресенье, чтобы купить свежих фруктов и овощей

Ярмарки местной продукции: где их искать в этот уикенд.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202);
Парк «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) — ярмарка местных производителей «Cămara fest»;
Суббота, Дендрарий — фестиваль мороженого «Sandra happiness»;
Л. Деляну, 1 — ярмарка фруктов и овощей.
Рышкановка:
Ул. А. Дога, 36, Соколень, 11, Московский пр-т, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей;
Ботаника:
«Inima verii» — ярмарка малых производителей и хенд-мейда в парке «Долина роз»;
Шоссе Мунчешть, 170, бул. Траян, 22 — ярмарки фруктов и овощей.
Бул. Дачия, 26 — «Ярмарка традиций».