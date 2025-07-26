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В МЧС предупредили о факторах опасности в грозу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС предупредили о факторах опасности в грозу, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Ричмонде: +27° 0 м/с 79% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: БЕЛТА

Как отметили в ведомстве, сегодня местами по республике ожидаются грозы. В этой связи возникает ряд факторов опасности, среди которых — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.