В МЧС предупредили о факторах опасности в грозу

Как отметили в ведомстве, сегодня местами по республике ожидаются грозы. В этой связи возникает ряд факторов опасности, среди которых — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.