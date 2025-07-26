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Сбежавший с позиций под Январским взвод ВСУ уничтожен ударом ФАБ

Речь идет о взводе 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных силу Украины, который сбежал с позиций под Январским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что дезертировавший украинский взвод ликвидирован в районе соседнего села Новоселка.

«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — утверждает источник.

Ранее ВС РФ уничтожили ФАБами военных ВСУ, брошенных на остановку прорыва российской армии к Павлограду.