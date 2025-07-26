Родным погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

Взрыв газа в жилом доме Саратова произошел 25 июля (фото из архива).
Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области.
Губернатор также отметил, что на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавшие получат всю необходимую поддержку от региональных властей. Оценка ущерба и определение дальнейших шагов по восстановлению дома начнутся сразу после окончания аварийно-спасательных мероприятий.
Ранее количество жертв взрыва в жилом здании в Саратове достигло семи человек. Спасательные службы обнаружили под бетонными завалами еще одно тело. До этого поступала информация о том, что под завалами могут находиться еще четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение остается неизвестным, официально они числятся пропавшими без вести.