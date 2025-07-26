Родным погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

Ранее количество жертв взрыва в жилом здании в Саратове достигло семи человек. Спасательные службы обнаружили под бетонными завалами еще одно тело. До этого поступала информация о том, что под завалами могут находиться еще четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение остается неизвестным, официально они числятся пропавшими без вести.