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Родным погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Взрыв газа в жилом доме Саратова произошел 25 июля (фото из архива).

Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области.

Губернатор также отметил, что на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавшие получат всю необходимую поддержку от региональных властей. Оценка ущерба и определение дальнейших шагов по восстановлению дома начнутся сразу после окончания аварийно-спасательных мероприятий.

Ранее количество жертв взрыва в жилом здании в Саратове достигло семи человек. Спасательные службы обнаружили под бетонными завалами еще одно тело. До этого поступала информация о том, что под завалами могут находиться еще четверо человек — трое взрослых и один ребенок. Их местонахождение остается неизвестным, официально они числятся пропавшими без вести.