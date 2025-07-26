Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.
По словам пленного, изначально военнослужащие ВС РФ оказали ему первую медицинскую помощь. Позже, когда он утратил возможность передвигаться самостоятельно, российские солдаты пронесли его на носилках примерно семь-восемь километров до точки эвакуации.
По информации Министерства обороны, майор Трофимук сдался в плен российским военным в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском направлении.
— Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне, — цитирует Трофимука ТАСС.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют». Однако пятеро солдат поддержали его и сдались вместе с ним.