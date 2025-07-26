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В Краснодаре одновременно строят 19 школ

В столице Кубани одновременно возводят 19 школ, из которых одна из самых ожидаемых строится на улице Новороссийской на 1550 мест. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, учебное заведение откроется в 2026 году.

Источник: Коммерсантъ

Как отметил мэр, рядом с будущей школой продолжают строить жилые высотные дома, однако потребность в учреждении высокая уже сегодня.

Глава города поставил крайний срок ввода в эксплуатацию — апрель. По словам мэра, угрозы для строительного процесса отсутствуют. В здании установлена вентиляция, рабочие обустраивают инженерные сети. Кирпичную кладку планируют завершить осенью, в некоторых корпусах уже выполняют отделку стен.

Помимо учебных классов, в здании школы предусмотрена библиотека, музей, медицинский блок, а также вместительный актовый зал.

«Особое внимание уделяем развитию спорта. В учебном заведении будут открыты тренажерный зал, основной и два малых спортивных зала. А во дворе — футбольное поле, площадки для легкой атлетики, баскетбола и волейбола, уличные тренажеры», — прокомментировал господин Наумов.