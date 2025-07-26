В Краснодаре одновременно строят 19 школ

Как отметил мэр, рядом с будущей школой продолжают строить жилые высотные дома, однако потребность в учреждении высокая уже сегодня.
Глава города поставил крайний срок ввода в эксплуатацию — апрель. По словам мэра, угрозы для строительного процесса отсутствуют. В здании установлена вентиляция, рабочие обустраивают инженерные сети. Кирпичную кладку планируют завершить осенью, в некоторых корпусах уже выполняют отделку стен.
Помимо учебных классов, в здании школы предусмотрена библиотека, музей, медицинский блок, а также вместительный актовый зал.
«Особое внимание уделяем развитию спорта. В учебном заведении будут открыты тренажерный зал, основной и два малых спортивных зала. А во дворе — футбольное поле, площадки для легкой атлетики, баскетбола и волейбола, уличные тренажеры», — прокомментировал господин Наумов.