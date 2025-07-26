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Красноярцам дали советы по выбору готовых салатов

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе готовых салатов.

Источник: Freepik

Готовые салаты должны обязательно находиться на охлаждаемой витрине или в холодильниках. В случае продажи на развес реализация должна осуществляться отдельно от сырых пищевых продуктов и полуфабрикатов из них. При этом взвешивание готовых салатов на весах производится в упаковке, а продавец обязан использовать одноразовые перчатки и специальный инвентарь.

При выборе готового салата в первую очередь необходимо обратить внимание на его внешний вид. Не стоит приобретать продукт, если у него заветренная либо засохшая поверхность, наблюдается отслоение жидкости, размякшая консистенция и нетипичный цвет.

Не надейтесь, что отсутствие постороннего запаха у продукта — это верный признак его качества. Срок годности смотрите на маркировке, где указывается не только число и месяц, но и время, когда произведен и до которого годен продукт.

Помните, что не следует оставлять готовые салаты из для употребления на следующий день. Продукт лучше съесть сразу.