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В Самаре продолжается ремонт и обновление детских и спортивных площадок

В Самаре по итогам инвентаризации детских и спортивных площадок, проведённой по поручению губернатора и главы города, стартовали работы по ремонту и обновлению малых архитектурных форм.

В Самаре по итогам инвентаризации детских и спортивных площадок, проведённой по поручению губернатора и главы города, стартовали работы по ремонту и обновлению малых архитектурных форм.

В Ленинском районе во дворе на Карла Маркса, 16 обновляют краску на игровых и спортивных конструкциях, меняют защитную сетку на спортивной площадке. Там же провели демонтаж аварийной площадки и опиловку деревьев у дома № 39 на Волжском проспекте.

Депутат Павел Чумак отметил, что площадки в охранных зонах коммуникаций небезопасны и подлежат сносу, но с жителями уже обсуждают перенос площадок в безопасные места.

В Самарском районе по итогам мониторинга заменили сиденье качелей во дворе по адресам Галактионовская, 27 и Венцека, 72.

Ранее мы писали, что в больнице имени Пирогова в Самаре идёт плановый ремонт отделения № 5 и № 6.

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