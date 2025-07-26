В Самаре продолжается ремонт и обновление детских и спортивных площадок

В Самаре по итогам инвентаризации детских и спортивных площадок, проведённой по поручению губернатора и главы города, стартовали работы по ремонту и обновлению малых архитектурных форм.
В Ленинском районе во дворе на Карла Маркса, 16 обновляют краску на игровых и спортивных конструкциях, меняют защитную сетку на спортивной площадке. Там же провели демонтаж аварийной площадки и опиловку деревьев у дома № 39 на Волжском проспекте.
Депутат Павел Чумак отметил, что площадки в охранных зонах коммуникаций небезопасны и подлежат сносу, но с жителями уже обсуждают перенос площадок в безопасные места.
В Самарском районе по итогам мониторинга заменили сиденье качелей во дворе по адресам Галактионовская, 27 и Венцека, 72.
Ранее мы писали, что в больнице имени Пирогова в Самаре идёт плановый ремонт отделения № 5 и № 6.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.