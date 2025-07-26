В ГАИ предупредили о временных ограничениях движения в Свердловской области

Так, в Невьянске в связи с празднованием Дня города с 08:00 до 24:00 перекрыты: проспект Октябрьский, на участке от улицы Комсомольская до Ленина; улица Профсоюзов, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский; улица Крылова на пересечении с проспектом Октябрьский.
С 10:30 до 12:30 будет перекрыта улица Толмачева, от дома № 17 до дома № 81.
В Нижней Туре ограничения на движение транспорта также связаны с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.
С 08:00 до 23:00 движение закрыто по улице 40 лет Октября, от перекрестка с улицей Строителей до дома № 2 и по дублеру ул. 40 лет Октября (д. 6а). Ограничения будут действовать до 23:00.
В Богдановичском районе с 12:30 до 15:00 будет полностью перекрыто движение на 3-м километре автодороги Богданович — Ляпустино — Луч". Это связано с укладкой асфальта на строящейся объездной дороге.
В ГАИ призвали водителей учитывать данные изменения и выбирать альтернативные маршруты.