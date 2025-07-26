Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГАИ предупредили о временных ограничениях движения в Свердловской области

В Невьянске, Нижней Туре и Богдановичском районе 26 июля действуют временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

Источник: МК-Урал

Так, в Невьянске в связи с празднованием Дня города с 08:00 до 24:00 перекрыты: проспект Октябрьский, на участке от улицы Комсомольская до Ленина; улица Профсоюзов, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский; улица Крылова на пересечении с проспектом Октябрьский.

С 10:30 до 12:30 будет перекрыта улица Толмачева, от дома № 17 до дома № 81.

В Нижней Туре ограничения на движение транспорта также связаны с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.

С 08:00 до 23:00 движение закрыто по улице 40 лет Октября, от перекрестка с улицей Строителей до дома № 2 и по дублеру ул. 40 лет Октября (д. 6а). Ограничения будут действовать до 23:00.

В Богдановичском районе с 12:30 до 15:00 будет полностью перекрыто движение на 3-м километре автодороги Богданович — Ляпустино — Луч". Это связано с укладкой асфальта на строящейся объездной дороге.

В ГАИ призвали водителей учитывать данные изменения и выбирать альтернативные маршруты.