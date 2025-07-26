В ГАИ предупредили о временных ограничениях движения в Свердловской области

Так, в Невьянске в связи с празднованием Дня города с 08:00 до 24:00 перекрыты: проспект Октябрьский, на участке от улицы Комсомольская до Ленина; улица Профсоюзов, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский; улица Крылова на пересечении с проспектом Октябрьский.