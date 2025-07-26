В ряде поселков Казани отключат воду из-за подключения новых водопроводов

В связи с подключением двух водопроводных линий для нового объекта «Центр врача общей практики и педиатра» в жилом массиве Вишневка, с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля 2025 года будет временно приостановлено водоснабжение в следующих населенных пунктах: