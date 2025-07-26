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Москвичам рассказали, чего ожидать от гребня антициклона с востока

В Москве в субботу ожидается погода без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве в субботу ожидается погода без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы.

Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В Москве и окрестностях — переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +26 — +28 градусов, по области +24 — +29 градусов, уточнил синоптик.

Между тем иной характер погоды, как указывается, ожидается на юге и западе Подмосковья — во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Барометры покажут 746 мм ртутного столба.