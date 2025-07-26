Москвичам рассказали, чего ожидать от гребня антициклона с востока

В Москве в субботу ожидается погода без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы.