МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
«Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.