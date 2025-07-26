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Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Володин: профессионализм работников торговли вызывает уважение.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.

«Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.

Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.

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