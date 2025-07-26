Собянин поздравил москвичей с Днем работника торговли

«На фуд-кортах и в небольших кафе можно попробовать экзотические блюда. А при желании — принять участие в гастрономическом мастер-классе именитого шеф-повара. С 2011 года в новый формат перешли уже 11 рынков, еще пять — в стадии реконструкции», — пояснил он, добавив, что получил развитие и формат фестивалей.