В Татарстане создали межведомственный совет по вузам и колледжам

В Татарстане создали межведомственный координационный совет по среднему профессиональному и высшему образованию, прогнозированию и подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Новая структура займется координацией подготовки специалистов и рабочих кадров, развитием системы профориентации и выстраиванием маршрутов трудоустройства молодежи в региональные компании.
Председателем совета назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместителем — глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Функции секретаря исполняет первый замминистра образования РТ Андрей Поминов.