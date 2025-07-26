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В Татарстане создали межведомственный совет по вузам и колледжам

Председателем совета назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане создали межведомственный координационный совет по среднему профессиональному и высшему образованию, прогнозированию и подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Новая структура займется координацией подготовки специалистов и рабочих кадров, развитием системы профориентации и выстраиванием маршрутов трудоустройства молодежи в региональные компании.

Председателем совета назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместителем — глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Функции секретаря исполняет первый замминистра образования РТ Андрей Поминов.