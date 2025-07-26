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На юге Красноярского края появится «Динопарк»

В Красноярском крае продолжается благоустройство общественных пространств.

Источник: Соцсети

В городе Шарыпово появится «Динопарк» — для нового общественного пространства уже готова часть фигур динозавров. Как сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, также на площади реконструируют фонтан и проложат дорожки для прогулок.

«Причем воссоздают именно образы древних ящеров, найденных здесь, в Березовском разрезе», — пишет глава региона.

Помимо этого, рабочие обновляют улицу Ленина в Бородине, площади и парки в Сосновоборске, Минусинске, Иланском и Назарове. В 2024 году эти объекты стали победителями Всероссийского конкурса проектов по улучшению городской среды.

Ранее мы писали, что в Красноярске расширят сеть мониторинга за качеством воздуха — уже осенью 2025 года на территории микрорайонов Северный и Солнечный установят малогабаритные сигнальные датчики.