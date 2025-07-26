Россиян предупредили об опасности популярного летнего салата с огурцами и помидорами

А ранее Life.ru изучил вопрос о продолжительности безопасного хранения супа в холодильнике. Являясь одним из наиболее популярных и питательных блюд в рационе, он обладает ценными свойствами: насыщен полезными веществами, легко усваивается и способствует поддержанию водного баланса организма. Зачастую суп готовят в больших объёмах на несколько дней, однако со временем не только полезные свойства блюда снижаются, но и сам бульон способен стать источником угрозы. Даже при отсутствии видимых изменений в запахе или вкусе суп может представлять вред для здоровья. Риски возрастают, если блюдо не прошло достаточную термическую обработку, например, овощи или мясо остались недоваренными.