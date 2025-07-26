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Механизм финансирования утвержден: ЖК в Казани восстановят к осени 2026 г

После обращения жителей Рустам Минниханов поручил провести расчеты.

Источник: Татар-информ

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления межбюджетных трансфертов для восстановления казанского жилого комплекса «Лазурные небеса», пострадавшего от атаки украинских беспилотников 21 декабря 2024 года. Средства выделят из резервного фонда региона, распорядителем выступит Минстрой Татарстана. Ранее, после обращения жителей, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести расчеты для определения объема работ и требуемой суммы.

Муниципальное образование Казани должно составить перечень мероприятий, предусмотреть выделение средств в местном бюджете и заключить соглашение с Минстроем. Ведомство рассмотрит заявку в течение семи рабочих дней, решение о выделении средств — через десять дней после рассмотрения. Деньги будут перечислены в городской бюджет через десять рабочих дней после заключения соглашения.

Ремонтно-восстановительные работы должны быть завершены к 31 августа 2026 года.

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