Механизм финансирования утвержден: ЖК в Казани восстановят к осени 2026 г

Муниципальное образование Казани должно составить перечень мероприятий, предусмотреть выделение средств в местном бюджете и заключить соглашение с Минстроем. Ведомство рассмотрит заявку в течение семи рабочих дней, решение о выделении средств — через десять дней после рассмотрения. Деньги будут перечислены в городской бюджет через десять рабочих дней после заключения соглашения.