Посещение лесов ограничено в пяти областях Беларуси

Так, ограничения введены на территории всей Брестской области, в лесах которой в настоящее время зафиксирован трети класс пожарной опасности.
В Гомельской области шесть районов окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения. Это Брагинский, Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский и Хойникский.
В Гродненской и Витебской областях по три района с ограничениями. На территории Гродненщины ограничения есть в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах, а в Витебской области — Докшицком, Лепельском и Поставском.
В Минской области под ограничения попали только два района, это Слуцкий и Солигорский. Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.