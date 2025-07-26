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Посещение лесов ограничено в пяти областях Беларуси

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси вводит ограничения на посещение лесов из-за обострения пожароопасной обстановки, это следует из данных интерактивной карты ведомства.

Источник: Sputnik.by

Так, ограничения введены на территории всей Брестской области, в лесах которой в настоящее время зафиксирован трети класс пожарной опасности.

В Гомельской области шесть районов окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения. Это Брагинский, Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский и Хойникский.

В Гродненской и Витебской областях по три района с ограничениями. На территории Гродненщины ограничения есть в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах, а в Витебской области — Докшицком, Лепельском и Поставском.

В Минской области под ограничения попали только два района, это Слуцкий и Солигорский. Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.

Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.