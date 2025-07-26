Шеф-повар Ивлев погасил все долги по алиментам

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев урегулировал свои обязательства по выплате алиментов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Ивлев погасил все платежи по алиментам», — уточнил собеседник агентства.
До этого бывшая жена шеф-повара Мария Ивлева показала в своем Instagram*-аккаунте постановление о размере задолженности по алиментам. На снимке было видно, что долг Ивлева превысил 8,2 млн рублей, при этом им уже было выплачено 11,2 млн рублей.
Константин Ивлев — популярный российский шеф-повар, телеведущий и предприниматель. У него есть двое детей от первого брака: 11-летняя Маруся и 26-летний Матвей, а также трехлетняя дочь Ника, рожденная во втором браке.
Ранее сообщалось, что мать ребенка блогера Алекса Лесли попросила суд лишить его родительских прав.
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