Шеф-повар Ивлев погасил все долги по алиментам

До этого бывшая жена шеф-повара Мария Ивлева показала в своем Instagram*-аккаунте постановление о размере задолженности по алиментам. На снимке было видно, что долг Ивлева превысил 8,2 млн рублей, при этом им уже было выплачено 11,2 млн рублей.