Детеныш домашнего яка появился на свет в Московском зоопарке

«Роды прошли благополучно, Пижма — опытная мама, она отлично со всем справилась. Зоологи осмотрели и взвесили малыша, сделали укол витаминов. Сейчас он живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отец Борис вернется в группу через некоторое время», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Посетители уже могут увидеть маленького самца весом 15,1 кг в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой. Первые несколько месяцев ячонок будет питаться преимущественно материнским молоком. При этом уже со второй недели жизни он начал пробовать еду для взрослых, то есть ветки ивы, сено, мюсли и специализированный корм для травоядных.
Домашние яки — одни из крупнейших представителей семейства полорогих, родом с Тибетских гор. Это прирученный вид парнокопытных. У яка массивное длинное тело с тяжелой головой и короткими ногами. Холку украшает горб средних размеров, на голове — длинные рога. От суровых погодных условий яков защищает длинная густая шерсть темно-бурого цвета, которая почти достигает копыт. Травоядные отлично адаптировались к столичному климату и регулярно приносят потомство. В жаркую погоду в их вольере устанавливают различные системы орошения, также там размещены чесалки и подвесы.