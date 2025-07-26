Детеныш домашнего яка появился на свет в Московском зоопарке

Посетители уже могут увидеть маленького самца весом 15,1 кг в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой. Первые несколько месяцев ячонок будет питаться преимущественно материнским молоком. При этом уже со второй недели жизни он начал пробовать еду для взрослых, то есть ветки ивы, сено, мюсли и специализированный корм для травоядных.