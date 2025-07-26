В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на местный филиал предприятия «Вода Крыма».