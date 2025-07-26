В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей

По данным властей, с 05:00 28 июля будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.
С подробным списком улиц, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке.
«Работы планируется завершить ориентировочно к 22:00 28 июля, после чего будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 21:00 29 июля», — говорится в сообщении.
Населению и предприятиям рекомендовали запастись водой на двое суток. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.