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В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на местный филиал предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По данным властей, с 05:00 28 июля будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.

С подробным списком улиц, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке.

«Работы планируется завершить ориентировочно к 22:00 28 июля, после чего будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 21:00 29 июля», — говорится в сообщении.

Населению и предприятиям рекомендовали запастись водой на двое суток. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.