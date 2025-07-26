Врач рассказал о возможной тяжелой болезни Кадышевой

Ранее в России был отмечен 30-кратный рост продаж билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой за последний год. С 1 января по 13 июля 2025 года количество реализованных билетов на концерты артистки увеличилось более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было приобретено свыше 274 тысяч билетов.