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Врач рассказал о возможной тяжелой болезни Кадышевой

В связи с резким похудением народной артистке России Надежде Кадышевой стоит пройти медицинское обследование. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, изменения во внешности 66-летней певицы могут быть связаны с серьезным заболеванием.

Терапевт не исключил, что Надежда Кадышева тяжело больна.

В связи с резким похудением народной артистке России Надежде Кадышевой стоит пройти медицинское обследование. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, изменения во внешности 66-летней певицы могут быть связаны с серьезным заболеванием.

«Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжелая болезнь. Причем абсолютно любая. Необходима полная диагностика организма — по внешнему виду человека невозможно сделать конкретные выводы», — отметил Кондрахин в беседе с «Абзацем».

Врач пояснил, что при ухудшении самочувствия у человека часто снижается аппетит и нарушается обмен веществ, что сказывается на усвоении питательных веществ и приводит к истощенному виду. При этом специалист не исключил, что причиной изменений во внешности Кадышевой может быть напряженный гастрольный график. По словам Кондрахина, постоянные выступления, пропуски приемов пищи и стресс способны спровоцировать снижение веса даже у здорового человека.

Поклонники артистки обратили внимание на ее чрезмерную худобу в последнее время и выразили обеспокоенность состоянием здоровья певицы. Представители Кадышевой пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что артистка продолжает выходить на сцену. Три года назад Кадышева уже сталкивалась с проблемами со здоровьем — тогда у нее произошел сердечный приступ.

Ранее в России был отмечен 30-кратный рост продаж билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой за последний год. С 1 января по 13 июля 2025 года количество реализованных билетов на концерты артистки увеличилось более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было приобретено свыше 274 тысяч билетов.