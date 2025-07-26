Более 170 москвичей заключили договоры на квартиры в новостройке в Погонном проезде

«Жители д. 1, корп. 3 на ул. Ивантеевская в середине мая приступили к осмотру равнозначных квартир в д. 13 в Погонном проезде. За два месяца более 200 человек определились с выбором нового жилья, а свыше 170 горожан уже заключили договоры. С оформлением документов участникам программы помогают сотрудники центра информирования, который расположен на первом этаже новостройки. Чтобы избежать ожидания при обращении к специалистам, горожане записываются на получение необходимой услуги через суперсервис “Переезд по программе реновации”, — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.