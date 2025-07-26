Более 170 москвичей заключили договоры на квартиры в новостройке в Погонном проезде

«Жители д. 1, корп. 3 на ул. Ивантеевская в середине мая приступили к осмотру равнозначных квартир в д. 13 в Погонном проезде. За два месяца более 200 человек определились с выбором нового жилья, а свыше 170 горожан уже заключили договоры. С оформлением документов участникам программы помогают сотрудники центра информирования, который расположен на первом этаже новостройки. Чтобы избежать ожидания при обращении к специалистам, горожане записываются на получение необходимой услуги через суперсервис “Переезд по программе реновации”, — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.
Новый дом находится в шести минутах ходьбы от расселяемого, поэтому после переезда участникам программы не придется менять школы, детские сады или поликлиники. В шаговой доступности останутся привычные магазины, аптеки, салоны красоты, кафе и другие заведения.
«Новостройка общей площадью порядка 11 тыс. кв. м включает 90 квартир с готовой улучшенной отделкой. Для жителей предусмотрены лифты, помещения для консьержей и хранения колясок. Каждый элемент — от входной группы до дворового пространства — отвечает принципам безбарьерной среды. Чтобы переезд по программе реновации для горожан был еще комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Всего в районе Богородское в программу реновации вошло 144 дома. Три из них уже полностью расселены, а все их жители получили современные квартиры в двух новостройках.